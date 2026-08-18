Строительное предприятие МАПИД вышло на финальный этап формирования жилого квартала Масюковщина-4.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», два высотных дома уже сданы в эксплуатацию и приняли первых жильцов. Еще два здания находятся в высокой степени готовности: дом № 7 по генплану готовится к сдаче, а в доме № 8 сейчас активно ведутся отделочные работы.

В финальных корпусах строители уже завершают облицовку фасадов и благоустройство мест общего пользования. Внутри будущих квартир рабочие клеят обои, красят потолки, монтируют межкомнатные двери и маскируют инженерные ниши в санузлах. Обе десятиэтажки возводятся по модернизированной серии М-464-У1, что обеспечит новоселам светлые комнаты и современные планировки с готовой чистовой отделкой. Суммарно жилой фонд этих двух домов составит более 20 тысяч квадратных метров.

Параллельно с отделкой квартир завершается и обустройство прилегающей территории по заказу УКС «Запад». Дворы уже полностью вымощены тротуарной плиткой, строители установили малые архитектурные формы и детскую игровую площадку. В спортивной зоне, которая расположилась в торце между новыми домами, специалисты монтируют уличные тренажеры и баскетбольные кольца.