Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь–июль 2026 года в текущих ценах составил 180,5 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 2,1% больше к уровню января–июля 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – июле 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,2%.