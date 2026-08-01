|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,1%
17:11 18.08.2026
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь–июль 2026 года в текущих ценах составил 180,5 млрд. рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 2,1% больше к уровню января–июля 2025 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе – июле 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2026
Курсы в банках
на 18.08.2026
Конвертация в банках
на 18.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе