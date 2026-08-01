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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТСЯ РАЗМЕР БАЗОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
15:41 18.08.2026
В Беларуси повышается с 1 сентября 2026 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, размер базовой ставки составит 300 белорусских рублей.
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