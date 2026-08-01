Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В январе – июле 2026 года в казну регионов поступило 32,1 миллиарда рублей, что демонстрирует уверенную положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Основу этой суммы составили собственные доходы, которые достигли 24,5 миллиарда рублей благодаря росту на 14,8%. Главным драйвером наполнения региональных бюджетов традиционно остался подоходный налог с физических лиц, обеспечивший 10,6 миллиарда рублей, или почти половину всех собственных поступлений.

Увеличение доходной части позволило полностью профинансировать ключевые региональные программы и расходные обязательства, общая сумма которых составила 30,4 миллиарда рублей. При этом государственная политика сохранила свой выраженный социальный вектор — на эту сферу было направлено 58% всех секторов финансирования. В частности, расходы на образование составили 8,2 миллиарда рублей, на здравоохранение выделили 6,7 миллиарда, а на реализацию мер социальной политики — 1,6 миллиарда рублей.

Благодаря эффективному балансу между заработанными средствами и запланированными тратами регионы подошли к августу текущего года с устойчивым финансовым результатом. По итогам 7 месяцев местные бюджеты республики были исполнены с профицитом, который составил 1,7 миллиарда рублей.