В Минске пройдет крупнейший Фестиваль науки. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Главное научно-популярное событие Беларуси развернется 5 и 6 сентября на территории Центрального ботанического сада. В эти дни минчане и гости столицы смогут прикоснуться к миру больших открытий, высоких технологий и передовых изобретений.

Одной из самых ярких локаций мероприятия станет интерактивная площадка Республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ). Организаторы подготовят масштабную программу, которая свяжет воедино историю, экологию и современные достижения человечества.

В рамках тематических зон, посвященных фундаментальной науке и экологии, посетители смогут усовершенствовать свои знания о флоре и фауне Беларуси, самостоятельно составить «Устав леса» и даже научиться определять точное время по цветам. Кроме того, специалисты помогут гостям внедрить в повседневную жизнь полезные эко-привычки.

Помимо заботы об окружающей среде, площадка РНТБ предложит совершить захватывающее путешествие в глубь веков. Участники познакомятся с невероятными открытиями Древнего мира, изучат историю мировой инженерии и окунутся в сферу интеллектуальной собственности.

Посетить интерактивные площадки и стать частью масштабного праздника науки можно будет в первые выходные сентября по адресу: ул. Сурганова, 2В.