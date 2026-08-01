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Экономика РБ


НА БРЕСТЧИНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ 20 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ


14:22 18.08.2026

С 19 августа вступает в силу решение Ляховичского районного Совета депутатов от 25 июня 2026 г. № 131 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Ляховичского района Брестской области».

Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Ляховичском районе скорректированы границы населенных пунктов:

Гончаровского сельсовета – деревень Гайнинец, Куршиновичи, Гончары, Новые Буды, Старые Буды, Совейки, Гащин, Низкие;

Начевского сельсовета – агрогородка Русиновичи и деревень Грушевка, Мыслобож;

Коньковского сельсовета – агрогородка Коньки;

Кривошинского сельсовета – деревень Кривошин и Залипенье;

Жеребковичского сельсовета – деревни Домаши;

Островского сельсовета – деревень Кулики и Подлазье;

Ольховского сельсовета– деревень Подъязовле, Большое Городище, Завинье.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
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