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Экономика РБ
НА БРЕСТЧИНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ 20 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
14:22 18.08.2026
С 19 августа вступает в силу решение Ляховичского районного Совета депутатов от 25 июня 2026 г. № 131 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Ляховичского района Брестской области».
Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Ляховичском районе скорректированы границы населенных пунктов:
Гончаровского сельсовета – деревень Гайнинец, Куршиновичи, Гончары, Новые Буды, Старые Буды, Совейки, Гащин, Низкие;
Начевского сельсовета – агрогородка Русиновичи и деревень Грушевка, Мыслобож;
Коньковского сельсовета – агрогородка Коньки;
Кривошинского сельсовета – деревень Кривошин и Залипенье;
Жеребковичского сельсовета – деревни Домаши;
Островского сельсовета – деревень Кулики и Подлазье;
Ольховского сельсовета– деревень Подъязовле, Большое Городище, Завинье.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
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