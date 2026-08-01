Экономика РБ

НА БРЕСТЧИНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ 20 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

14:22 18.08.2026 С 19 августа вступает в силу решение Ляховичского районного Совета депутатов от 25 июня 2026 г. № 131 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Ляховичского района Брестской области». Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Ляховичском районе скорректированы границы населенных пунктов: Гончаровского сельсовета – деревень Гайнинец, Куршиновичи, Гончары, Новые Буды, Старые Буды, Совейки, Гащин, Низкие; Начевского сельсовета – агрогородка Русиновичи и деревень Грушевка, Мыслобож; Коньковского сельсовета – агрогородка Коньки; Кривошинского сельсовета – деревень Кривошин и Залипенье; Жеребковичского сельсовета – деревни Домаши; Островского сельсовета – деревень Кулики и Подлазье; Ольховского сельсовета– деревень Подъязовле, Большое Городище, Завинье. Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».