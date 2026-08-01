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Экономика РБ


СТРОЙТЕХНОРМ НАМЕТИЛ ПЛАНЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТОРГОВЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ СТРОИТЕЛЕЙ


14:17 18.08.2026

Предприятие «СТРОЙТЕХНОРМ» приняло участие в заседании Совета Международной ассоциации поддержки экспорта, где вместе с другими 32 организациями подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, основное внимание участники уделили вопросам преодоления барьеров в международной торговле. Руководитель экспертного комитета представил результаты анкетирования предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь, которое помогло четко обозначить технические и административные препятствия, возникающие при экспорте продукции.

Опираясь на этот опыт, Совет определил ключевые приоритеты на второе полугодие. В планах — масштабный опрос предприятий строительного сектора о барьерах в ближнем и дальнем зарубежье. Соответствующий пакет материалов для проведения исследования ассоциация уже направила на рассмотрение в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Инициатива демонстрирует роль ассоциации как эффективной площадки для диалога между бизнесом и государством. Взаимодействие предприятий инфраструктуры качества и органов власти позволяет вырабатывать системные решения и продвигать интересы белорусских экспортеров как внутри республики, так и на мировом рынке.
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