СЗАО «БЕЛДЖИ» раскрыло технические характеристики новой версии популярного городского кроссовера BELGEE X50.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ее будет отличать практичная и надежная связка атмосферного мотора с классической коробкой-автоматом. Автомобиль будет востребован благодаря привлекательному соотношению цены и качества, что в настоящее время является одним из ключевых параметров как для частных, так и для корпоративных клиентов.

Новая версия BELGEE X50 получит проверенный временем атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Аналогичный мотор устанавливается в городском седане BELGEE S50. Мощность силового агрегата – 122 л.с. при 6 300 об/мин. Максимальный крутящий момент в 152 Н•м доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин. Двигатель работает в связке с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обеспечивает высокую плавность переключений и топливную экономичность. Расход бензина в смешанном цикле составит всего 7,2 литра на 100 км пути.

Как и раньше, BELGEE X50 объединит в себе яркий стиль и практичность. Длина кроссовера – 4330 мм, ширина – 1800, высота – 1609, а колесная база – 2600 мм. В салоне – современный интерьер с продуманной эргономикой, а багажное отделение вмещает 330 л. Информация о цене и списке оборудования, доступном для новой версии автомобиля, будет раскрыта позднее. Уже есть возможность оформить предварительный запрос на официальном сайте.

В настоящее время бренд BELGEE представлен в Беларуси четырьмя моделями: седаном S50 и тремя разными кроссоверами – городским X50+, среднеразмерным Х70 и гибридным X80 PHEV. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и адаптированы к белорусским зимам. Мощности предприятия СЗАО «БЕЛДЖИ» позволяют выпускать до 120 000 автомобилей в год.