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Экономика РБ


В МИНСКЕ УКРЕПИЛИ РУСЛО РЕКИ СВИСЛОЧЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО


11:40 18.08.2026

В Минске успешно завершился важный этап строительства новой линии метрополитена, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой»

Метростроевцы выполнили сложнейшие подземные работы непосредственно под водной артерией города.

Под руслом реки Свислочь специалисты возвели монолитную железобетонную плиту размером 41 на 25 метров. Эта защитная конструкция толщиной 50 сантиметров имеет специальный уклон к центру. Ее главное назначение — надежно защитить будущие тоннели подземки от проседания грунта и возможного проникновения речной воды.

Благодаря профессионализму строителей, масштабные гидротехнические работы никак не нарушили привычный городской пейзаж. Сегодня на поверхности уже ничего не напоминает о недавней стройке, за исключением аккуратно обновленных береговых откосов.
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