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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 85% МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ МАТПОМОЩЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ


11:31 18.08.2026

В Беларуси более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Выплаты проводятся во всех регионах республики в формате единовременной материальной помощи. На каждого ребенка-школьника из многодетной семьи государство выделяет 159,11 рубля. На данный момент поддержку получили более 97 тысяч семей, а общая сумма направленных средств составила 31 миллион рублей.

Помимо единовременных выплат, государство и профильные организации используют и другие инструменты поддержки. В частности, почти 930 семей уже получили государственную адресную социальную помощь на сумму 1,9 миллиона рублей, которая охватила 2,5 тысячи детей. Дополнительно сбор детей к школе обеспечивается за счет выплат по месту работы родителей, а также через программы благотворительной и гуманитарной помощи.
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