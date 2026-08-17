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Экономика РБ
БОЛЕЕ 206 ТЫС. ГА КИСЛЫХ ПОЧВ ИЗВЕСТКУЮТ В БЕЛАРУСИ В 2026 ГОДУ
11:24 18.08.2026
В целях организации и проведения работ по раскислению почв до оптимальных значений в установленные сроки Премьер-министром подписано соответствующее постановление Совета Министров.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в частности, документом предусмотрены:
определение объемов ежегодной поставки муки доломитовой для нужд агропромышленного комплекса на 2027 - 2030 годы на уровне 1,5 млн. тонн
определение объемов поставок самоходной и прицепной техники в 2027 -2028 годах для обновления и дооснащения парка техники для внесения муки доломитовой
оптимизация стоимости комплекса работ по внесению доломитовой муки, поставляемой для нужд агропромышленного комплекса, путем установления Минсельхозпродом оптимальных тарифов, а также согласование с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров повышение стоимости муки доломитовой
определены источники финансирования проведения работ по известкованию кислых почв. Финансирование закупки муки известняковой (доломитовой) и транспортных расходов на ее доставку, а также комплекса работ по внесению известковых материалов предусматривается за счет средств республиканского и местного бюджета, собственных средств организаций АПК и кредитов банков.
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