В январе-июле 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 126,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к январю – июлю 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 1,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 7.9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 1,8%.