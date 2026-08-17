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Экономика РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ УСТАНОВИЛИ ДВА ФАКТА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ


10:56 18.08.2026

При проведении спецмероприятий, направленных на противодействие вовлечению в нелегальный оборот на территории ЕАЭС иностранных товаров, витебские таможенники установили два факта незаконного ввоза таких товаров из России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в первом случае на белорусско-российском участке границы оперативники остановили транспортное средство белорусского индивидуального предпринимателя, в котором находилось почти 3 тыс. единиц товаров народного потребления стоимостью около 190 тыс. бел. рублей. На партию водитель предоставил недействительные сопроводительные документы.

Во втором случае остановлен грузовик белорусского перевозчика. При досмотре установлено, что в нем находится около 2,5 тыс. единиц одежды, обуви, сумок, автозапчастей, инструментов и другого стоимостью более 93 тыс. рублей, на которые вовсе не было никаких документов.

Витебской таможней в отношении нарушителей начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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