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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ НА XXX МЕЖДУНАРОДНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ


10:19 18.08.2026

Белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ завоевали награды на XXX Международной географической олимпиаде (iGeo-2026).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, золотой медалью отмечен учащийся гимназии № 3 им. О.И. Соломовой г. Гродно Арсений Турович. «Серебра» удостоена представительница средней школы № 37 г. Могилева Анастасия Шаромет. Бронзовым призером стал выпускник гимназии № 2 г. Орши Данила Костылев. Руководителями команды выступили декан факультета географии и геоинформатики БГУ Елена Кольмакова и ее заместитель Дмитрий Воробьев.

К слову, данное выступление ребят является одним из лучших результатов участие нашей сборной в самом престижном международном географически состязании.

Олимпиада завершилось 17 августа в Стамбуле (Турция). Всего в iGeo-2026 приняли участие свыше 180 школьников из 50 стран. Конкурсантам предлагалось решить мультимедийный тест, выполнить теоретические задания и продемонстрировать практические навыки решения географических кейсов.

Географические международные олимпиады являются единственными среди предметных, где англоязычные материалы для участников не переводятся на русский язык.

Справка.

Международная географическая олимпиада (iGeo) проводится ежегодно с 1996 года под патронажем Международного географического союза. Испытание направлено на повышение интереса молодежи к географическим и экологическим исследованиям. Участниками олимпиады являются юные географы в возрасте от 16 до 19 лет. За период проведения международного состязания количество стран-участниц расширилось с 5 до 54 государств.
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