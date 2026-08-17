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Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО НА 21% ЗА 10 ЛЕТ
09:59 18.08.2026
За последнее десятилетие торговля прошла серьезный путь трансформации. Количество торговых объектов увеличилось почти на 21 %.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, при этом лидером роста стал город Минск – там прирост за 10 лет составил 60%. Более стремительно развивается торговля и в Минской, Брестской и Гомельской областях (прирост 28, 17 и 15 % соответственно). Наименее динамичной оказалась Могилевская область – всего плюс 4%.
На рынок приходили новые игроки, расширялась география присутствия сетей. Однако не все выдержали конкуренцию: прекратили существование ряд сетей, в том числе такие как Bigzz, «Рублевский», «Виталюр», «Домашний», Preston.
По итогам 2025 года крупнейшими торговыми сетями в зависимости от доли на потребительском рынке стали: «Евроопт» («Хит!», «Грошык»), «Доброном» («Маяк», «Копеечка»), «Санта», «Соседи», Белкоопсоюз, «Гиппо», «Белмаркет», «Корона» и другие.
За 10 лет численность занятых в торговле уменьшилась на 31%. Это связано с автоматизацией процессов, внедрением касс самообслуживания, оптимизацией бизнес-процессов и т.д.
При этом гендерный баланс смещается: доля мужчин в отрасли устойчиво растет.
По данным Белстата, в конце 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата в торговле составляла 671,8 руб. (с учетом деноминации), а по итогам 2025 года она достигла 2 655,7 руб., составив 93% от средней зарплаты по стране.
Торговля перестала быть просто местом встречи продавца и покупателя. Сегодня это высокотехнологичная отрасль, где автоматизация и цифровизация набирают обороты, но человеческий фактор остается ключевым. И это только начало.
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