В Беларуси грузооборот транспорта в январе-июле 2026 г. составил 42 118,1 млн. тонно-километров, или 101,9% к соответствующему периоду 2025 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – июле 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 16 543,5 млн. пассажиро-километров, или 107,3% к соответствующему периоду 2025 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 959,7 млн. человек, или 100,2% к январю – июлю 2025 г.