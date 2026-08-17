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Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,9%
09:01 18.08.2026
В Беларуси грузооборот транспорта в январе-июле 2026 г. составил 42 118,1 млн. тонно-километров, или 101,9% к соответствующему периоду 2025 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – июле 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 16 543,5 млн. пассажиро-километров, или 107,3% к соответствующему периоду 2025 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 959,7 млн. человек, или 100,2% к январю – июлю 2025 г.
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