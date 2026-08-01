Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков провел рабочую встречу с руководством МАРТ, Минстройархитектуры, Госстандарта и представителями местных органов власти. В обсуждении текущей ситуации на потребительском рынке также приняли участие руководители крупнейших торговых сетей и компаний-импортеров страны.

Как сообщает пресс-служба Правительства, центральной темой диалога стала динамика розничных цен в условиях отмены ценового регулирования. Участники совещания детально проанализировали текущую обстановку в сегменте социально значимых товаров и оценили эффективность аналитической работы государственных органов.

По итогам анализа собравшиеся констатировали, что ценовая ситуация в республике остается стабильной и находится под полным контролем. Эксперты и чиновники подчеркнули, что на данный момент объективных предпосылок для роста розничных цен на внутреннем рынке не усматривается.

Несмотря на позитивные прогнозы, представителей торговых сетей и импортеров официально предупредили о жестких ответных мерах. В случае появления признаков необоснованного завышения стоимости товаров или при усилении давления внешних факторов государство оперативно возобновит ценовое регулирование.

Для своевременного реагирования на любые изменения профильным ведомствам уже поставлены новые задачи. Главные управления МАРТ совместно с управлениями торговли облисполкомов и Мингорисполкома начнут углубленный аудит цен в регионах, чтобы детально определять причины и обоснованность любого подорожания.

Параллельно с этим государственные органы активизируют превентивную аналитическую работу. Эти меры направлены на предупреждение негативных тенденций на потребительском рынке и оперативное предотвращение возможных нарушений со стороны бизнеса.