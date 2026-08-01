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Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 153 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


16:25 17.08.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 153 639 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 411 808 жителей Европы. Из Латвии прибыли 450 118 иностранцев, из Литвы — 716 633, из Польши — 157 654. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 87 403 человека.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
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