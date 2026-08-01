Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, погрузочно-доставочная машина (ПДМ) БЕЛАЗ-79550 грузоподъемностью 17,2 тонны – новейший шахтный погрузчик, созданный в тесном сотрудничестве с норильскими горняками для высокоэффективной работы в условиях ограниченного пространства рудников на Крайнем Севере России.

ПДМ спроектирована под конкретные запросы компании «Норильский никель», имеющей большой опыт эксплуатации и обслуживания подземного транспорта данного класса. Главная задача новинки – оперативная погрузка горной массы в ковш, ее транспортировка из забоя и выгрузка в шахтные самосвалы или на конвейерные ленты. Функциональность и универсальность шахтного погрузчика БЕЛАЗ дают возможность выполнять и другие транспортные задачи: расчищать шахтные тоннели, перевозить материалы и даже работать в качестве тягача.

Использование передовых цифровых технологий позволило создать ПДМ с повышенным запасом прочности и увеличенным сроком службы. В конструкции машины реализованы инновационные инженерные решения, современные системы трансмиссии и управления.

«Шахтный погрузчик БЕЛАЗ-79550 серьезно отличается от ПДМ МоАЗ-4076, уже испытываемой в шахтах Норильска, – говорит генеральный конструктор БЕЛАЗа Александр Насковец. – Для расчета прочности несущих конструкций и работоспособности механизмов ПДМ БЕЛАЗ применялись методики компьютерного моделирования. Машина оснащена абсолютно новой кабиной. Она просторнее и современнее. В этом шахтном погрузчике мы по максимуму использовали компонентную базу производства предприятий Союзного государства Беларуси и России».

Двигатель мощностью 480 л.с. (353 кВт) в сочетании с большой грузоподъемностью и оптимальными характеристиками погрузочного оборудования позволяет машине отвечать самым строгим стандартам отрасли.

Колесная формула 4х4, усиленные мосты собственной разработки и прочная шарнирно-сочлененная рама с углом складывания 42,5° обеспечивают проходимость и маневренность ПДМ БЕЛАЗ-79550 в стесненных подземных выработках. Надежная стрела в сочетании с ковшом номинальным объемом 9 кубических метров и режимом повышения производительности гидравлической системы гарантирует быструю загрузку и перевозку большого объема груза.

Новая кабина с удобным сиденьем, умной электроникой, системами кондиционирования и отопления уже получила высокую оценку со стороны потребителя в ходе экспертного мониторинга систем безопасности и эргономичных решений.

На данном этапе ПДМ БЕЛАЗ-79550 проходит заводские испытания рабочего оборудования и ходовой части машины по программе, составленной вместе с потребителем. БЕЛАЗ и «Норникель» продолжают совместную работу над созданием высокотехнологичных импортонезависимых подземных машин.