Брест сохраняет лидерство среди областных центров Беларуси по средней стоимости квадратного метра жилья.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, во втором квартале текущего года средняя цена недвижимости в городе достигла 3 820 рублей за квадратный метр, что на 8% превышает показатели предыдущего квартала.

При этом стоимость квадратного метра традиционно зависит от комнатности жилья. Дороже всего покупателям обходятся однокомнатные квартиры, где цена метра составляет 4 150 рублей. В двухкомнатных квартирах этот показатель равен 3 800 рублям, а в трехкомнатных — 3 340 рублям.

Помимо планировки, на ценообразование значительно влияет и географическое расположение объектов. Самыми дорогими районами города признаны Центр со стоимостью 4 105 рублей за квадратный метр и Вулька, где метр оценивается в 4 055 рублей.

Несмотря на рост цен, покупательская активность в регионе также продолжает увеличиваться. За второй квартал в Бресте зарегистрировали 569 сделок купли-продажи жилья, что на 7% больше, чем кварталом ранее. Общая площадь проданной недвижимости составила 29,8 тысячи квадратных метров, а суммарный объем городского рынка достиг 107,7 миллиона рублей.