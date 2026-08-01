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Экономика РБ


ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ В БРЕСТЕ ВЫРОСЛА НА 8%


16:06 17.08.2026

Брест сохраняет лидерство среди областных центров Беларуси по средней стоимости квадратного метра жилья.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, во втором квартале текущего года средняя цена недвижимости в городе достигла 3 820 рублей за квадратный метр, что на 8% превышает показатели предыдущего квартала.

При этом стоимость квадратного метра традиционно зависит от комнатности жилья. Дороже всего покупателям обходятся однокомнатные квартиры, где цена метра составляет 4 150 рублей. В двухкомнатных квартирах этот показатель равен 3 800 рублям, а в трехкомнатных — 3 340 рублям.

Помимо планировки, на ценообразование значительно влияет и географическое расположение объектов. Самыми дорогими районами города признаны Центр со стоимостью 4 105 рублей за квадратный метр и Вулька, где метр оценивается в 4 055 рублей.

Несмотря на рост цен, покупательская активность в регионе также продолжает увеличиваться. За второй квартал в Бресте зарегистрировали 569 сделок купли-продажи жилья, что на 7% больше, чем кварталом ранее. Общая площадь проданной недвижимости составила 29,8 тысячи квадратных метров, а суммарный объем городского рынка достиг 107,7 миллиона рублей.
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