Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2026 г. составили 108% к уровню января-июня 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 6,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.