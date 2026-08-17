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Экономика РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 8%


14:50 17.08.2026

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2026 г. составили 108% к уровню января-июня 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 6,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
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