15-16 августа в Центральном ботаническом саду Минска при поддержке МТС прошел семейный фестиваль «Город профессий Букидс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, для 1,5 тысячи юных посетителей компания организовала интерактивный квест в мире телекоммуникаций и цифровых технологий, для их родителей — карьерные предсказания. Всей семьей также можно было отдохнуть в уютной лаунж-зоне с мультфильмами, раскрасками и сладкими сюрпризами, созданной в партнерстве с онлайн-кинотеатром Okko.

Фестиваль «Город профессий Букидс» позволяет детям в игровой форме пробовать себя в различных специальностях. Здесь МТС организовал маршрутный квест из пяти тематических зон, каждая из которых была посвящена одной из профессий отрасли.

Юные посетители получали маршрутные листы и отправлялись в путешествие по миру профессий МТС, выполняя увлекательные задания и собирая печати на каждой станции. Дети учились расставлять базовые станции на карте-схеме, чтобы «покрыть сигналом» все важные объекты, искали закономерности, распределяя тематические карточки по категориям, — так же, как это делают настоящие аналитики Big Data.

Ребята отражали «хакерские атаки», отвечая на вопросы по кибербезопасности, в командной игре учились составлять точные пошаговые алгоритмы, словно настоящие программисты и разработчики, а также на скорость собирали разноцветные «пакеты данных» и распределяли их по «облачным хранилищам».

«Мы стремились не просто рассказать детям о современных профессиях, а дать им возможность почувствовать себя в роли инженера, аналитика или киберспециалиста. Важно, чтобы уже в юном возрасте ребята понимали, как устроен цифровой мир, и видели, какие интересные карьерные пути открывают технологии», — рассказала глава PR-группы МТС Мария Канасевич.

Для родителей на площадке МТС работали карьерные предсказания. Участники узнавали, какие неожиданные профессиональные горизонты могут открыться для них в будущем и какие возможности предлагает команда МТС уже сегодня.

В партнерстве с платформой Okko для гостей фестиваля была организована уютная лаунж-зона, где транслировались любимые мультфильмы и раздавался сладкий попкорн. Дети и их родители могли отдохнуть и окунуться в мир ярких анимационных историй под открытым небом, порисовать, а также ближе познакомиться с возможностями онлайн-кинотеатра Okko.

Всего на фестивале «Город профессий Букидс» было представлено более 100 профессий из самых разных сфер деятельности: телекоммуникационной, ИТ, банковской, пищевой, промышленной и других.