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Экономика РБ


В МОГИЛЕВЕ ПО ИСКУ ПРОКУРОРА ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 4 МЛН РУБЛЕЙ ДЕБИТОРСКОГО ДОЛГА


12:58 17.08.2026

Прокурор г.Могилева обратился в экономический суд Могилевской области в интересах градообразующего предприятия города о взыскании с иностранного контрагента просроченной внешней дебиторской задолженности в размере эквивалентном 4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Могилевской области, установлено, что предприятие отгрузило в адрес иностранного контрагента лифтовое оборудование на условиях заключенного договора, предусматривающего авансовый платеж за поставленную продукцию и окончательный расчет после отгрузки товара.

В нарушение требований договора иностранный субъект хозяйствования окончательный расчет за поставленное оборудование не произвел, что привело к образованию задолженности на сумму свыше 108 млн российских рублей, что эквивалентно 4 млн рублей.

По результатам проведенной предприятием претензионно-исковой работы иностранный субъект задолженность в добровольном порядке не погасил.

Как итог – прокурор г.Могилева обратился в экономический суд с иском. Решением экономического суда заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Решение вступило в законную силу.

Возврат валютной выручки в страну и сокращение сумм дебиторской задолженности остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры г.Могилева.
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