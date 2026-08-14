В Беларуси январе-июле 2026 г. в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 18,8 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-июлем 2025 г. в сопоставимых ценах на 12,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 18,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 13% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,1%, яиц – 87,3%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 1083 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем в январе-июле 2025 г., молока – 5430,8 тыс. тонн (на 2,9% больше), яиц получено 2014,2 млн. штук (на 1% больше).

На 1 августа 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,8 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,3 млн. голов. Численность свиней составила 2,1 млн. голов, птицы – 50,9 млн. голов.

На 1 августа 2026 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 38,2% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2025 г. – 22,3%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 3 млн. тонн, что на 55,3% больше, чем на 1 августа 2025 г., при средней урожайности 39 центнеров с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2025 г. – 43,1 центнера).

Рапс убран с 75,9% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2025 г. – 45,8%). Намолочено рапса 1,1 млн. тонн, что в 2,7 раза больше, чем на 1 августа 2025 г., при средней урожайности 30,1 центнера (на 1 августа 2025 г. – 21,8 центнера).

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено 4,8 млн. тонн кормов (в пересчете на кормовые единицы), что на 13,7% больше, чем на 1 августа 2025 г., из них кормов из трав – 3,5 млн. тонн (на 8,7% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 12,2 центнера кормовых единиц (на 15,1% больше), кормов из трав – 12,3 центнера (на 12,8% больше).