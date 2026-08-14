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Экономика РБ


ЦИФРОВАЯ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА В I ПОЛУГОДИИ


12:00 17.08.2026

Показатели развития отрасли в первом полугодии 2026 года рассмотрели на заседании коллегии в Министерстве связи и информатизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, сегодня удельный вес отрасли в структуре ВВП Беларуси составляет 4,9 %. По итогам работы в первом полугодии темп роста валовой добавленной стоимости в секции «Информация и связь» составил 105,6 % (по первой оценке Национального статистического комитета).

Все организации системы Минсвязи выполнили плановые показатели по экспорту товаров и услуг, закрепленные в бизнес-планах. Рост экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг оценивается на уровне не менее 14,9%.

Система Минсвязи выдерживает заданные параметры и по темпу инвестиций в основной капитал. Основной получатель здесь - проекты Госпрограммы «Цифровая Беларусь». В первом полугодии на их реализацию направлено 58% от общего объема инвестиций.
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