За январь-июнь 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 7,9%, рентабельность продаж – 6,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июля 2026 г. составила 106,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 12,7 млрд. рублей, или 11,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2026 г. составила 126,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 13,8 млрд. рублей, или 10,9% от общего объема кредиторской задолженности.