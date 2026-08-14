ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 6,5%


11:33 17.08.2026

За январь-июнь 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 7,9%, рентабельность продаж – 6,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июля 2026 г. составила 106,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 12,7 млрд. рублей, или 11,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2026 г. составила 126,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 13,8 млрд. рублей, или 10,9% от общего объема кредиторской задолженности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2026
валюта курс
EUR 3.4553
USD 2.9906
RUB 3.5719
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4448 +0.0158
USD 2.9906 +0.0136
RUB 3.5719 -0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4800
USD 3.0030 3.0100
RUB 3.4660 3.5000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1590
EUR/RUB 99.0500 100.4000
USD/RUB 85.5500 87.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line