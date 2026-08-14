От строительства новых объектов здравоохранения до обновления дворов и цифровизации городских процессов. На 20-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов внесены изменения в распределение столичного бюджета на этот год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные средства, полученные сверх плана, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, текущее содержание улично-дорожной сети и реализацию гражданских инициатив. Скорректирована и инвестпрограмма столицы. Дополнительные деньги пойдут на строительство и реконструкцию медучреждений, возведение общежития для медработников и другие важные для города объекты.

Кроме того, на сессии дополнили перечень гражданских инициатив. Теперь в столице планируют реализовать 53 проекта минчан. В основном это предложения по установке детских игровых и спортивных комплексов, а также уличных тренажеров. Часть из них уже воплощена в жизнь.

«Есть у нас потребности в дополнительном финансировании тех объектов, которые идут в строительстве с опережением графика и планируются уже к вводу в эксплуатацию. Это инфекционная больница, наша городская, новый объект, и онкологический диспансер. Опережающими темпами идет строительство развязки, соединяющей два больших наших района, Фрунзенский и Центральный. Поэтому на эту развязку тоже требуются дополнительные финансовые средства. Помимо этого, мы корректируем наши решения, связанные с утверждением перечня гражданских инициатив. Это связано с тем, что есть дополнительные предложения от наших людей, от населения», - отметил председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран,

На сессии также утвердили изменения в программе развития столицы до 2030 года. В каждом районе Минска будет реализован свой крупный проект. В числе первых модернизация завода мото- и велотехники и обновление технопарка.