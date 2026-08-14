Координационная группа по производству и обороту алкогольной продукции 15 сентября 2026 года объявляет открытый конкурс по определению юридических лиц, которые получат право ввозить алкоголь на территорию Республики Беларусь в 2027 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, предметом конкурса является широкий перечень товаров. В него вошли игристые и натуральные виноградные вина, включая марочные и коллекционные, вермуты, а также сидр, перри и медовые напитки. Кроме того, разыгрывается право на поставки крепкого алкоголя: коньяков из спиртов выдержкой не менее 6 лет, виски, рома, джина, водки, ликеров, кальвадоса, арманьяка, граппы и ряда других спиртных напитков.

Процедура отбора регламентирована Положением, утвержденным указом № 150 от 4 мая 2026 года. К участию приглашаются организации, готовые обеспечить реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции.

Для участия в отборе претендентам необходимо подать конкурсное предложение. Согласно пункту 8 Положения, пакет документов должен содержать установленный перечень сведений и документации об участнике. Подробная информация о требованиях к заявкам и порядке их подачи будет доведена до сведения заинтересованных субъектов хозяйствования дополнительно.