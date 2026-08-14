Развитие отечественной кондитерской отрасли рассмотрели в Минске с участием премьер-министра Александра Турчина, сообщает пресс-служба Правительства.

В пятницу рассмотрен вопрос развития кондитерской отрасли за первое полугодие 2026 года, определены перспективы и направления модернизации, строительства новых мощностей. Одна из тем на повестке дня - повышение доли отечественных кондитерских изделий в розничном товарообороте.

В целях повышения эффективности работы реализуются стратегия развития кондитерской отрасли Беларуси на 2024-2026 годы и соответствующий комплекс мер по ее выполнению. За первое полугодие произведено 78,8 тыс. т кондитерских изделий.

Как рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков, кондитерский рынок страны почти не меняется с точки зрения объемов потребления продукции. Что касается ассортимента выпускаемых изделий, то он насчитывает более 1,5 тыс. наименований. "Расширять ассортимент, безусловно, планируется - за счет вкусоароматических изменений, изменения дизайна выпускаемых изделий. Естественно, появляются новые изделия, которые имеют определенные функциональные свойства, для людей, придерживающихся здорового образа жизни. Это продукты с повышенным содержанием протеина, пониженным содержанием сахара, то есть трендовые направления", - отметил он.

На протяжении последних нескольких лет доля отечественных кондитерских товаров неуклонно растет, на сегодня удельный вес составляет более 64%. В категории мучных кондитерских изделий наибольший удельный вес белорусских товаров - порядка 71%. "Нам есть еще куда развиваться. Емкость рынка позволяет нашим предприятиям предлагать новый ассортимент, привлекать внимание торговых сетей, розничных предприятий торговли всех форм собственности, чтобы еще больше насытить нашей продукцией рынок. Потребитель очень положительно реагирует на появление новых видов продукции, новых вкусов. Важно, что к этой работе подключены не только сотрудники предприятий, но и люди из блогосферы, которые активно популяризируют нашу продукцию. Мы проводим ряд стимулирующих маркетинговых мероприятий, позволяющих долю отечественной продукции на рынке расширять и наращивать", - обозначил Олег Жидков.

По его словам, процесс модернизации на предприятиях идет непрерывно, запланировано проведение мероприятий по установке новых линий и совершенствованию существующих с общим объемом финансирования более 160 млн рублей.

Предприятия концерна ведут торговлю с 16 странами. "Это уже традиционно наработанные рынки, где наша продукция присутствует на постоянной основе. Предпринимаются шаги, чтобы географию расширить: постоянное участие в международных выставках, поездках по странам дальней дуги, в том числе Африканского континента. Это помогает знакомить потребителей этих регионов с нашей прекрасной продукцией", - отметил Олег Жидков.

Вопросы развития кондитерской отрасли обсуждались на площадке "Коммунарки". Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Нечай, на протяжении последних 10 лет фабрика активно участвовала в инвестиционной программе, направлены средства в 7 производственных линий из 15. "Как итог этой большой работы, на данный момент фабрика выпускает порядка 45% продукции импортозамещения от всего производимого объема. Потребители могут эту продукцию увидеть на полках нашей страны. И фабрика не останавливается на достигнутом. У нас есть свои производственные планы, достаточно амбициозная инвестиционная программа. Будем производить и предоставлять нашему потребителю новые продукты импортозамещения", - поделился планами он.

Кондитерская отрасль страны - это шесть крупных организаций концерна "Белгоспищепром" (СОАО "Коммунарка", СП ОАО "Спартак", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" с филиалами в Молодечно и Ивенце, ОАО "Красный Мозырянин", ПТУП "Красный пищевик - Славгород"), а также около 200 предприятий областных хлебпромов, кондитерские цеха Белкоопсоюза и иных организаций коммунальной и частной форм собственности.