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Экономика РБ


ЕАБР: ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2026 ГОДА УДЕРЖИТСЯ В РАМКАХ ПРОГНОЗА НАЦБАНКА


09:00 17.08.2026

Инфляция в Беларуси сохранит позиции ниже установленного лимита в 7%, соответствуя предельному параметру Национального банка на 2026 год. Такой исход прогнозируют аналитики Евразийского банка развития, отмечая сохранение умеренного ценового давления в экономике страны.

В июле текущего года годовой рост цен незначительно изменился, составив 4,4% после июньских 4,3%. Продовольственная инфляция замедлилась до 3,1% в июле после 3,4% в июне, даже на фоне меньшего снижения цен на сезонную плодоовощную продукцию: на 10,8% после снижения на 11,5% месяцем ранее.

Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился до 2,9% после 2,2% в июне на фоне существенного сокращения перечня товаров, подпадающих под ценовое регулирование. Базовая инфляция составила 4,8% в июле, сохранившись на уровне предыдущего месяца, что указывает на сохранение умеренного ценового давления.
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