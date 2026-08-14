Инфляция в Беларуси сохранит позиции ниже установленного лимита в 7%, соответствуя предельному параметру Национального банка на 2026 год. Такой исход прогнозируют аналитики Евразийского банка развития, отмечая сохранение умеренного ценового давления в экономике страны.

В июле текущего года годовой рост цен незначительно изменился, составив 4,4% после июньских 4,3%. Продовольственная инфляция замедлилась до 3,1% в июле после 3,4% в июне, даже на фоне меньшего снижения цен на сезонную плодоовощную продукцию: на 10,8% после снижения на 11,5% месяцем ранее.

Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился до 2,9% после 2,2% в июне на фоне существенного сокращения перечня товаров, подпадающих под ценовое регулирование. Базовая инфляция составила 4,8% в июле, сохранившись на уровне предыдущего месяца, что указывает на сохранение умеренного ценового давления.