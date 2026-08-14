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Экономика РБ


ТУРЧИН: ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ ПОД КОНТРОЛЕМ, МЫ НЕ ДОПУСТИМ НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА ЦЕН


08:51 17.08.2026

Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Александр Турчин во время посещения «Коммунарки», сообщает пресс-служба Правительства.

"Что касается цен и ценообразования - это все под контролем Правительства. И мы однозначно не допустим необоснованного роста цен", - сказал Александр Турчин.

Правительством ранее принято постановление, которым существенно сокращен перечень товаров, цены на которые регулируются государством. При этом Правительство продолжает контроль по вопросам формирования цен в стране производителями, импортерами и субъектами торговли. "Помимо информации Белстата, анализируется ценовая ситуация посредством автоматизированной системы мониторинга розничных цен. В случае выявления необоснованного завышения цен на исключенные из перечня позиции правительство оставляет за собой право оперативного возврата этих товаров под государственное регулирование в соответствии с механизмом, предусмотренным постановлением №713", - отметил Александр Турчин.

"Мы надеемся на ответственный подход субъектов хозяйствования", - подчеркнул Глава Правительства.
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