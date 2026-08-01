Второй год действует новый механизм поддержки «Региональная инициатива», чья отличительная особенность – упрощенный порядок администрирования с сохранением льготного финансирования

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства экономики, по состоянию на 1 августа 2026 г. частью ее пула стало более 440 проектов стоимостью 9,4 млрд. рублей и объемом инвестиций на 2026 год 2,1 млрд. рублей.

При этом каждый третий из них уже получил финансирование банков, а 11 – успешно воплотилось в жизнь, создано 40 новых рабочих мест.