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Экономика РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 17 АВГУСТА 2026 ГОДА


16:18 14.08.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 17 августа 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9906 белорусского рубля, 1 евро – 3.4553 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.5719 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4703 белорусского рубля.
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USD 2.9850 2.9900
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USD/RUB 85.1000 86.9000
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