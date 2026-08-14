ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РЕКЛАМЕ? НОВЫЕ ПОДХОДЫ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ОКС ПРИ МАРТ


15:09 14.08.2026

Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича 13 августа состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при МАРТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе профильного ведомства, на заседании были рассмотрены замечания и предложения к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь «О регулировании отдельных вопросов размещения (распространения) рекламы», представленные Мингорисполкомом и Советом по развитию предпринимательства. В мероприятии приняли участие в том числе представители бизнеса.

Представители бизнеса, являющиеся активными участниками рекламного рынка, смогли высказать позицию относительно предлагаемых изменений в законодательство.

В центре внимания – широкий спектр вопросов правового регулирования размещения рекламных конструкций. По многим из них члены совета пришли к общему мнению. Например, одно из предложений – закрепить в законодательстве конкретные сроки возврата денежных средств участникам торгов на право размещения рекламных конструкций в случае аннулирования результатов таких торгов.

Справочно: в июле 2026 года в Реестр рекламораспространителей включено 240 субъектов, исключено 7 субъектов. По состоянию на 10 августа 2026 г. в Реестр рекламораспространителей включено более 11,4 тыс. субъектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2026
валюта курс
EUR 3.4337
USD 2.9770
RUB 3.5869
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4448 +0.0158
USD 2.9906 +0.0136
RUB 3.5719 -0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4500
USD 2.9850 2.9900
RUB 3.4350 3.5100
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1570
EUR/RUB 98.1000 99.9900
USD/RUB 85.1000 86.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line