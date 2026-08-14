Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича 13 августа состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при МАРТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе профильного ведомства, на заседании были рассмотрены замечания и предложения к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь «О регулировании отдельных вопросов размещения (распространения) рекламы», представленные Мингорисполкомом и Советом по развитию предпринимательства. В мероприятии приняли участие в том числе представители бизнеса.

Представители бизнеса, являющиеся активными участниками рекламного рынка, смогли высказать позицию относительно предлагаемых изменений в законодательство.

В центре внимания – широкий спектр вопросов правового регулирования размещения рекламных конструкций. По многим из них члены совета пришли к общему мнению. Например, одно из предложений – закрепить в законодательстве конкретные сроки возврата денежных средств участникам торгов на право размещения рекламных конструкций в случае аннулирования результатов таких торгов.

Справочно: в июле 2026 года в Реестр рекламораспространителей включено 240 субъектов, исключено 7 субъектов. По состоянию на 10 августа 2026 г. в Реестр рекламораспространителей включено более 11,4 тыс. субъектов.