В Минске прошло пленарное заседание с участием более 150 руководителей управлений и отделов образования со всей страны, на котором обсуждены приоритеты предстоящего учебного года. Мероприятие охватило все уровни системы – от дошкольного и общего среднего образования до профессиональной подготовки и воспитательной работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, накануне свыше 400 руководителей учреждений образования и специалистов органов управления образованием уже приняли участие в работе тематических секций. Открывая пленарное заседание, в Минобразования отметили сложившуюся в системе образования прекрасную традицию перед началом учебного года коллективно обсуждать все новации и проблемные вопросы, требующие особого внимания, а также обмениваться имеющимся опытом.

В повестку пленарного заседания вошли приоритетные направления развития дошкольного, общего среднего и специального образования в 2026/2027 учебном году, вопросы научно-методического обеспечения, готовность учреждений среднего специального образования к новому учебному году в контексте реализации задач Государственной программы «Беларусь интеллектуальная» на 2026-2030 годы, новые векторы развития профессионально-технического и среднего специального образования, ключевые направления идеологической и воспитательной работы, а также актуальные вопросы профилактики неблагополучия обучающихся.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания, глава ведомства подробно остановился на ключевых инновациях, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. В Министерстве образования подчеркнули, что приоритетом в сфере дошкольного образования становится создание гибких режимов работы, отвечающих запросам молодых семей. В этом году приняты новый стандарт и программа дошкольного образования, ориентированные на инклюзию, функциональную грамотность, раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей. Особо была отмечена важность создания групп кратковременного пребывания от 2 до 4 часов, формирования групп 12-часовой работы и продолжения создания сети ясельных групп для детей в возрасте до 2 лет.

В школах центральной фигурой остаётся учитель. С нового учебного года на базе Академии национального образования запускается новая школа педагогов для учителей-предметников, основой которой станет глубокий анализ результатов вступительной кампании, централизованного экзамена, национального исследования качества образования и республиканских контрольных работ. Кроме того, стартует пилотный проект для восьмиклассников по углублённому изучению математики, физики, химии и биологии. В Минобразования подтвердили приверженность традиционным формам обучения: обучение должно происходить лицом к лицу, а цифровые сервисы являются лишь элементом дополнения во внеучебное время. С 1 сентября будет запущена новая версия единого информационно-образовательного ресурса с функционалом личных кабинетов для педагогов и учащихся.

Особое внимание уделено развитию специального и инклюзивного образования. Как отметили в профильном министерстве, работа с детьми с особенностями психофизического развития требует фактически индивидуального подхода, поэтому запланировано расширение функционала центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, развитие интегрированных групп и классов в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. Обновлённый перечень оборудования для создания современной инклюзивной среды уже доведён до всех регионов.

В системе профессионального образования анонсирована серьёзная модернизация и полная ревизия действующих центров компетенций на базе колледжей. В каждом областном центре будут созданы центры по подготовке специалистов по роботизации и безлюдному производству в соответствии с Программой социально-экономического развития страны на текущую пятилетку. К реализации задачи планируется привлекать передовой опыт России и Китая. Конкурсы профессионального мастерства будут выведены на принципиально новый уровень: осенью пройдут областные этапы в формате фестивалей, а в апреле состоится финал VII Республиканского конкурса «Профскилз».

В сфере дополнительного образования с 1 сентября начнёт работу Национальный центр дополнительного образования детей и молодёжи, призванный обеспечить методическое сопровождение и сбалансированный перечень кружков творческих, спортивных, художественных и интеллектуальных профилей. Среди новаций – первая летняя школа учащихся инженерно-технических центров, II Республиканская олимпиада школьников и студентов по искусственному интеллекту, а также очные обучающие семинары для педагогов инженерно-технического профиля на базе Национального детского технопарка.

Завершая встречу с журналистами, руководитель Минобразования сообщил, что с 1 сентября в полном формате начнёт работу Академия национального образования, объединившая три научно-методические организации: на уровне дошкольного, общего среднего и специального образования, на уровне профессионального образования и на уровне высшего образования. Академия фактически объединит научно-методическое и академическое сопровождение всех уровней образования в стране.