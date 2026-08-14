Абонентам МТС сеть 5G доступна на 1,1 тысячи базовых станций, в том числе 600 — в Минске. Компания проанализировала трафик и составила рейтинг самых скоростных локаций столицы, где можно получить до 1 Гбит/с и больше.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, рекордные значения фиксируются по всему городу. Специалисты МТС выделили топ‑20 мест, где отмечены максимальные средние скорости передачи данных. При этом число таких локаций кратно больше.

Место Географическая локация

1 ул. Коммунистическая, д. 49

2 ул. Киселева, д. 32

3 ул. Берута, д. 5

4 ул. Сенницкая, д. 53

5 ул. Неманская, д. 14

6 ул. Купревича, д. 18

7 ул. Мясникова, д. 29

8 ул. Короля, д. 2, к. 11

9 пр. Победителей, д. 23

10 ул. Серова, д. 22, к. 8

11 ул. Якубовского, д. 52

12 ул. Жиновича, д. 4

13 пр. Независимости, д. 79, к. 6

14 ул. Тростенецкая, д. 4

15 пр. Независимости, д. 49

16 пр. Победителей, д. 49

17 ул. Глебки, д. 118

18 ул. Кропоткина, д. 95

19 ул. Цвирко

20 ул. Монтажников, д. 9

Самой «быстрой» в Минске стала набережная Свислочи возле Троицкого предместья. Второе место занял район Степановского сада, а замкнула тройку лидеров локация на пересечении улиц Берута и Одоевского. В целом же высокие показатели концентрируются вдоль главных городских магистралей, в крупных жилых микрорайонах и вблизи деловых и социальных объектов.

Высокие скорости позволяют скачивать фильмы за считанные секунды, совершать видеозвонки, играть в онлайн-игры, «стримить» контент в сверхвысоком качестве и мгновенно синхронизировать большие объемы данных с облачными сервисами.

Развитие сети пятого поколения реализуется в тесном сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Аналогичные «гигабитные» точки есть и в других городах присутствия 5G — Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. При этом сеть находится в процессе активного развертывания и будет продолжать наращиваться — уже скоро к ней присоединится Гродно.

Как перейти на скорости 5G

Технология работает на Android-смартфонах, которые аппаратно и программно поддерживают 5G на территории Беларуси. Список доступных моделей можно найти на shop.mts.by.

Для использования сети нужно выбрать соответствующий режим в настройках устройства и проверить наличие подключенной услуги «Интернет 5G» — на актуальных тарифах она предоставляется по умолчанию и бесплатно.

Справочно: МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».