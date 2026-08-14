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Экономика РБ


ОБЪЕМ СДЕЛОК С БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА БУТБ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ДОСТИГ 6,8 МЛРД РУБЛЕЙ


14:23 14.08.2026

Продажи отечественных товаров стали главным драйвером роста Белорусской универсальной товарной биржи за январь-июль 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, объем сделок с белорусской продукцией увеличился на 10%, заняв ключевую долю в 70% от общего биржевого оборота. Всего же с начала года на площадке состоялось более двух тысяч торговых сессий, а суммарная стоимость всех контрактов составила 9,8 млрд рублей.

Высокий спрос на отечественные товары обеспечил опережающий рост именно экспортного направления площадки. Объем поставок за рубеж достиг 3,48 млрд рублей, что на 19% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Самыми востребованными позициями на внешних рынках стали белорусские пиломатериалы, мясо-молочная продукция и льноволокно, а общий экономический эффект для участников торгов составил около 352 млн рублей.

Интерес к белорусским товарам активно поддерживается и на стратегических географических направлениях, закрепленных за министром антимонопольного регулирования и торговли. Так, компании из Сербии заключили сделки на 2,7 млн долларов, закупая в основном отечественное сухое молоко. Этот же продукт объемом 11 тысяч тонн был закуплен для Алжира через брокера из ОАЭ. В то же время товарооборот с Камчатским краем вырос в 2,2 раза по сравнению со всем прошлым годом, подтверждая общую тенденцию притока новых партнеров, общее число которых на бирже превысило 40 тысяч.

Успешные продажи на традиционных рынках позволяют БУТБ непрерывно расширять географию торгов отечественной продукцией. В конце июля Правительство официально закрепило за главой МАРТ Танзанию, и биржа уже начала активную работу по привлечению бизнеса из этой африканской страны к участию в торговых сессиях.
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