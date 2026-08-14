Заместитель начальника главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Одинец Александр Никитич 15 августа 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему: «Процедуры заключения инвестиционных договоров, преференциальных проектов и направления их совершенствования».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.