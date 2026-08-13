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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ РЕЧНЫХ ПОЙМ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОРМОВ


12:03 14.08.2026

В ходе рабочей поездки в Житковичский район Гомельской области Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость более активного вовлечения в оборот пойменных земель. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По прибытии в регион Глава государства предложил подумать над созданием специальной техники для кошения травы в поймах рек. Александр Лукашенко отметил, что сейчас упускаются значительные площади угодий, которые могут приносить пользу сельскому хозяйству. Рациональное использование этих территорий позволит не только сохранить земли, но и обеспечит животноводство дополнительным и при этом недорогим сеном.

Возможности эффективного землепользования и развития аграрного сектора Глава государства оценил на примере крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Предприятие, основанное в 1993 году, за время своей работы превратилось в крупного и успешного производителя. Важной вехой в его истории стало присоединение в 2002 году колхоза «Путь коммунизма», благодаря чему площадь сельхозугодий выросла до 1860 гектаров. Новый импульс для масштабного развития хозяйство получило в 2010 году после визита президента.

Пример этого успешного предприятия доказывает, что грамотный подход к каждому гектару земли позволяет добиваться высоких результатов в агропромышленном комплексе страны.
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