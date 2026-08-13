Изучение беспилотных летательных аппаратов и тактическая медицина войдут в обновлённую программу по предмету "допризывная и медицинская подготовка" у белорусских десятиклассников в новом учебном году. Об этом заявил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, передает пресс-центр профильного ведомства.

В преддверии нового 2026/2027 учебного года в Минске стартовала серия семинаров-совещаний по ключевым направлениям работы школ и детских садов. Заседание секции "Допризывная подготовка учащихся" прошла на базе войсковой части 5448 внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси.

Как подчеркнул заместитель руководителя ведомства, в новом учебном году система школьного образования продолжает развиваться в соответствии с задачами, поставленными Главой государства.

"Никаких коренных изменений в новом учебном году не планируется. На Республиканском педагогическом совете президент поставил чёткую задачу: мы занимаемся последовательным совершенствованием образования. Речь идёт о технической корректировке учебных планов и программ. Новых предметов не добавляется, перераспределения дисциплин по классам нет. Главная цель сегодняшних диалоговых площадок - обсудить со специалистами на местах точечные моменты, требующие внимания перед первым сентября", - пояснил Александр Кадлубай.

Отдельный акцент заместитель министра сделал на содержании предмета "допризывная и медицинская подготовка". В учебную программу десятых классов внесены своевременные и практико-ориентированные изменения.

"Мы усилили практическую составляющую. Для десятиклассников-юношей в программу включён 10-часовой курс по изучению и навыкам управления бесплотными летательными аппаратами. У девушек существенно расширен практический блок по медицинской подготовке - внедрены элементы тактической медицины. Изменили баланс в сторону практических занятий и увеличили их объём. Мы ушли от чистой теории к конкретным навыкам, необходимым в реальных условиях", - рассказал заместитель министра.

Александр Кадлубай высоко оценил опыт проведения 10-дневных учебно-полевых сборов для десятиклассников, которые в этом году впервые прошли в обновлённом выездном формате на базах войсковых частей и оздоровительных учреждений.

"Мы получили исключительно положительные отзывы от самих юношей и коллег из силового блока МВД, Государственного пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны. Особенно от тех ребят, которые проходили учебно-полевые сборы в выездном формате, а не в учреждениях образования. Так как такой формат обеспечивает максимальное освоение практических навыков и помогает сплочению коллектива. Взаимодействие с войсковой частью 5448 - один из лучших примеров в стране, и нашу задачу мы видим в том, чтобы максимально масштабировать этот опыт на всю Беларусь", - подчеркнул заместитель министра.

По его словам, параллельно в столице работают площадки по вопросам качества образования, школьного воспитания, профилактики девиантного поведения и выявления семейного неблагополучия.

Не осталась без внимания и система дошкольного образования. Александр Кадлубай отметил растущую востребованность ясельных групп для детей в возрасте от 2 до 3 лет.

"В стране сегодня успешно функционирует более 500 таких групп. Мы видим запрос от молодых мам, которые хотят раньше выйти на работу, и стараемся предоставить такую возможность в каждом районе. Отдельно обсуждаются методика работы с детьми раннего возраста, вопросы обеспечения их безопасности и квалификации педагогов. Кроме того, перед руководителями детских садов поставлена задача заблаговременно отрабатывать с родителями вопросы комплектования групп, чтобы исключить ситуации, когда ребёнок не попадает в желаемое учреждение", - обратил внимание заместитель министра.

Работа секций с участием более полутысячи специалистов со всей страны продолжится. Итоги экспертных обсуждений будут представлены на масштабном пленарном семинаре-совещании под руководством министра образования уже завтра.