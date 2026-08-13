У Кобрина есть потенциал стать значимой точкой роста областного масштаба. Об этом заявила 13 августа 2026 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе рабочей поездки в Кобринский район Брестской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Старт визита был дан на предприятии СООО «ПП Полесье». За сравнительно короткий срок компания не только вошла в число валообразующих предприятий региона, но и закрепилась в лидерах по выпуску пластмассовых игрушек в масштабах ЕАЭС. Алеся Абраменко ознакомилась с образцами новой продукции и перспективными планами предприятия.

С руководством компании обсудили сроки вступления в силу изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» и вопросы их маркировки для поставок в Российскую Федерацию.

На площадке резидента СЭЗ «Брест» ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» замминистра изучила ход реализации инвестпроектов, направленных на модернизацию предприятия, выпуск новых видов продукции. В их числе – создание импортозамещающего производства хромированных заготовок штоков гидроцилиндров.

Замглавы экономического ведомства подчеркнула: чтобы уложиться в срок – темпы реализации инвестпроекта нужно существенно ускорить.

В ходе встречи на площадке Кобринского райисполкома Алеся Абраменко обсудила с региональными властями и администрацией СЭЗ «Брест» текущие показатели работы СЭЗ, планы по привлечению новых резидентов и совершенствованию инфраструктуры. Визит в район завершился участием в заседании райисполкома, где рассмотрели итоги социально-экономического развития региона, исполнение его бюджета и нормативов социальных стандартов в первом полугодии 2026 года, а также готовность учреждений образования к началу учебного года.

По мнению Алеси Абраменко, фундамент будущего роста района – в устойчивом развитии реального сектора экономики.

«Сегодня для местных производителей на первый план выходят вопросы локализации и импортозамещения. Чем крепче кооперационные связи, тем ниже издержки и больше возможностей заниматься технологическим обновлением, наращивать долю высокотехнологичной продукции в своем портфеле заказов, осваивать выпуск инновационной техники.

В пищевой промышленности важный резерв – расширение ассортимента на основе глубокой переработки местного сырья.

Есть возможности существенно прибавить и по другим направлениям, в частности, в сфере гостеприимства и отдыха. Историко-культурное наследие, живописная природа и удобная логистика способствует созданию востребованных туристических маршрутов», – резюмировала замминистра экономики.