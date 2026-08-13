ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД: БЕЛАРУСЬ УДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИИ ВЕДУЩЕГО МИРОВОГО ЭКСПОРТЕРА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ


10:25 14.08.2026

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов выступил с докладом на заседании Совета по агропромышленной политике ЕАЭС в Алмате (Казахстан) и обозначил состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Представители стран - членов ЕАЭС рассмотрели вопросы дальнейшей унификации законодательства в сфере семеноводства, а также реализацию совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая перечень тем на 2026–2030 годы. Концентрация научного потенциала стран ЕАЭС позволит совместно развивать селекцию, повышать продуктивность, внедрять ресурсосберегающие технологии, адаптировать сельское хозяйство к климатическим изменениям и ускорять цифровую трансформацию отрасли.

Юрий Горлов отметил, что по размеру сельскохозяйственных угодий на душу населения Беларусь входит в двадцатку мировых лидеров. Достигнут высокий уровень обеспеченности собственным продовольствием.

Объем взаимной торговли Республики Беларусь со странами Евразийского экономического союза по результатам прошлого года вырос к 2020 году в два раза.

Обеспечивается дальнейшее укрепление экспортного потенциала страны и повышение вклада агропромышленного комплекса в экономику Беларуси. Таким образом, белорусский АПК не только сохраняет достигнутые позиции, но и целенаправленно движется к новым рубежам, опираясь на модернизацию производства, импортозамещение и углубленное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

В заседании приняли участие: министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, министр экономики Республики Армения Геворг Папоян, заместитель Председателя Кабинета Министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков, а также заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Акбар Фатхи.

Участники поддержали соответствующие протокольные решения. В следующем году председательство в Совете по агропромышленной политике ЕАЭС перейдет к Кыргызской Республике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2026
валюта курс
EUR 3.4337
USD 2.9770
RUB 3.5869
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4290 +0.0106
USD 2.9770 +0.0206
RUB 3.5869 -0.0191
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4430
USD 2.9800 2.9900
RUB 3.4650 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2026
валюта покупка, max продажа, min