Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов выступил с докладом на заседании Совета по агропромышленной политике ЕАЭС в Алмате (Казахстан) и обозначил состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Представители стран - членов ЕАЭС рассмотрели вопросы дальнейшей унификации законодательства в сфере семеноводства, а также реализацию совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая перечень тем на 2026–2030 годы. Концентрация научного потенциала стран ЕАЭС позволит совместно развивать селекцию, повышать продуктивность, внедрять ресурсосберегающие технологии, адаптировать сельское хозяйство к климатическим изменениям и ускорять цифровую трансформацию отрасли.

Юрий Горлов отметил, что по размеру сельскохозяйственных угодий на душу населения Беларусь входит в двадцатку мировых лидеров. Достигнут высокий уровень обеспеченности собственным продовольствием.

Объем взаимной торговли Республики Беларусь со странами Евразийского экономического союза по результатам прошлого года вырос к 2020 году в два раза.

Обеспечивается дальнейшее укрепление экспортного потенциала страны и повышение вклада агропромышленного комплекса в экономику Беларуси. Таким образом, белорусский АПК не только сохраняет достигнутые позиции, но и целенаправленно движется к новым рубежам, опираясь на модернизацию производства, импортозамещение и углубленное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

В заседании приняли участие: министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, министр экономики Республики Армения Геворг Папоян, заместитель Председателя Кабинета Министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков, а также заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Акбар Фатхи.

Участники поддержали соответствующие протокольные решения. В следующем году председательство в Совете по агропромышленной политике ЕАЭС перейдет к Кыргызской Республике.