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Экономика РБ


В МИНСКЕ СТРОЯТ ТРЕТЬЮ СНЕГОПЛАВИЛЬНУЮ СТАНЦИЮ


10:19 14.08.2026

В Минске строят третью снегоплавильную станцию.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», новый коммунальный объект возводят на пересечении МКАД с улицей Тимирязева в направлении Заславля. Заказчиком работ выступает УП «Минскводоканал», проектированием занимался институт «Белкоммунпроект», а генеральным подрядчиком стало СУ-13 строительного треста № 4.Выбор технологии для нового объекта основан на успешном опыте столицы. Принцип работы станции будет таким же, как и на двух уже действующих точках — на улице Машиностроителей, 43 и в районе переулка Софьи Ковалевской. Снег здесь растапливают за счет использования серых стоков — термических ресурсов городской канализации. Практика показала, что этот метод высокоэффективен в городских условиях.

Сейчас строители активно ведут работы на площадке и формируют котлован для будущей снегоплавильной камеры. Размеры этого подземного сооружения составят 42 на 18 метров, а глубина — 6 метров. Из-за близкого залегания водоносного горизонта специалистам приходится использовать шпунт Ларсена для укрепления стенок котлована и проводить принудительное водопонижение.

Помимо самой плавильной камеры, на территории комплекса возведут мастерские, автомобильные весы и здание пультовой. После ввода в эксплуатацию новая станция сможет перерабатывать до 5000 кубических метров снежной массы в сутки, что значительно укрепит коммунальную инфраструктуру города в зимний период.
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