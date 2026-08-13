Облачный провайдер beCloud впервые внедрил в Беларуси онлайн-полигон Standoff Defend компании Positive Technologies.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе провайдера, специалисты центра кибербезопасности (SOC) будут регулярно расследовать на нем сложные атаки.

Проект развивает сотрудничество beCloud и Positive Technologies в области информационной безопасности.

«Количество киберугроз стремительно растет, объектами атак по всему миру становятся все организации без исключения: госучреждения, промышленные предприятия, бизнес. Специалисты SOC отражают масштабные фишинговые кампании, атаки шифровальщиков, атаки на цепочки поставок. После формирования высокоуровневой команды центра кибербезопасности beCloud и внедрения ключевых средств защиты мы поставили перед собой задачу — создать условия для постоянного развития аналитиков», — отмечает начальник центра кибербезопасности beCloud Дмитрий Пономаренко.

В beCloud уже действует собственный SOC с выстроенными процессами мониторинга и реагирования на инциденты. Для регулярной подготовки его специалистов в 2026 году облачный провайдер внедрил онлайн-полигон Standoff Defend версии Pro. Она включает сценарии сложных атак и менторство Positive Technologies. В программу входят 12 сценариев APT-атак, воспроизводящих тактики и техники реальных группировок, сценарии на основе действий участников кибербитв Standoff и свыше 100 практических кейсов — от отдельных этапов до полных цепочек атак.

На онлайн-полигоне будут расследовать различные кибератаки. Сценарии запускаются несколько раз, в том числе и с измененными артефактами компрометации. Благодаря этому аналитики не просто запоминают конкретные индикаторы, но и учатся находить признаки атаки и восстанавливать ход событий в новых условиях.

«В beCloud пришли к Standoff Defend уже с работающим SOC и опытной командой. На этом этапе вопрос обычно не в том, умеют ли аналитики пользоваться средствами защиты. Важно, как они действуют, когда привычного сценария нет: связывают ли события между собой, как быстро проверяют версии и обмениваются результатами. Именно это команда будет отрабатывать на полигоне», — уточняет бизнес-лидер киберполигона Standoff Елена Молчанова.

Сценарии подобраны с учетом уровня специалистов центра кибербезопасности. Специалисты будут тренироваться в течение года. Программу дополняют воркшопы, которые помогают разобрать результаты расследований и настроить обучение. Предусмотрена и база знаний для самостоятельного погружения в техники атак между тренировками.

«До начала работы с проектом команда beCloud участвовала в мероприятиях и кибербитвах Standoff. Этот опыт показал, что работа со сложными новыми сценариями постоянно возникающих кибератак помогает получить дополнительные знания специалистам и понять, как команда действует во время расследования», — объясняет Дмитрий Пономаренко.