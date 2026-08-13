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Экономика РБ


БОЛЕЕ 79 ТЫС. МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В БЕЛАРУСИ НАШЛИ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО С НАЧАЛА ГОДА


09:24 14.08.2026

В Беларуси за первые 7 месяцев 2026 года свое первое рабочее место получили 79,5 тысячи молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Такие высокие показатели стали возможны благодаря комплексной поддержке со стороны государственной службы занятости. Ведомство активно использует финансовые механизмы стимулирования, возмещая нанимателям расходы на минимальную заработную плату и обязательные взносы за молодых сотрудников в течение первых шести месяцев работы. Важным инструментом трудоустройства остаются и масштабные ярмарки вакансий, которые в текущем году посетили 63,4 тысячи человек, причем каждый третий участник успешно нашел работу.

Помимо постоянного трудоустройства, в стране активно развиваются программы временной занятости для учащейся молодежи. При содействии органов занятости временную работу на период каникул или в свободное от учебы время получили порядка 48 тысяч студентов и школьников. Кроме того, около 1 тысячи учащихся смогли попробовать себя в социально значимой деятельности благодаря республиканскому проекту «Время добрых дел», в рамках которого молодые люди помогают подопечным социальных пансионатов и территориальных центров социального обслуживания населения.

Сегодня в Республике Беларусь насчитывается около 900 тысяч представителей молодежи, которые вносят весомый вклад в кадровый потенциал государства. Аналитики выделили топ-5 сфер деятельности с наибольшей долей сотрудников в возрасте от 15 до 30 лет. Лидерами по привлечению молодых кадров стали услуги по временному проживанию и питанию, сфера информации и связи, государственное управление, предоставление прочих видов услуг, а также индустрия творчества, спорта, развлечений и отдыха
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