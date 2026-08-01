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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ВРЕМЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА СТЕКЛО, МАКУЛАТУРУ И ДРЕВЕСИНУ
16:31 13.08.2026
Беларусь вводит временное лицензирование на стекло, макулатуру и древесину. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, документом предусматривается введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке сроком на 6 месяцев лицензирования:
вывоза из Беларуси отходов стекла и макулатуры
Лицензирование вводится с целью поддержки белорусских производителей, создания благоприятных условий для развития новых производств, увеличения выпуска импортозамещающей продукции, уменьшения вывоза сырьевого ресурса из страны и ликвидации сырьевого дефицита.
ввоза в Республику Беларусь отдельных видов товаров из древесины, аналогичных производимым в стране
Лицензирование будет способствовать увеличению объемов производства, расширению ассортимента выпускаемой отечественной импортозамещающей продукции и ее реализации на внутреннем рынке.
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