Экономика РБ

БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ВРЕМЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА СТЕКЛО, МАКУЛАТУРУ И ДРЕВЕСИНУ

16:31 13.08.2026 Беларусь вводит временное лицензирование на стекло, макулатуру и древесину. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Как сообщает пресс-служба Правительства, документом предусматривается введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке сроком на 6 месяцев лицензирования: вывоза из Беларуси отходов стекла и макулатуры Лицензирование вводится с целью поддержки белорусских производителей, создания благоприятных условий для развития новых производств, увеличения выпуска импортозамещающей продукции, уменьшения вывоза сырьевого ресурса из страны и ликвидации сырьевого дефицита. ввоза в Республику Беларусь отдельных видов товаров из древесины, аналогичных производимым в стране Лицензирование будет способствовать увеличению объемов производства, расширению ассортимента выпускаемой отечественной импортозамещающей продукции и ее реализации на внутреннем рынке.