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Экономика РБ


«ОБЫСК И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА»: ЛЖЕПРАВООХРАНИТЕЛИ ВЫМАНИЛИ У ГОМЕЛЬЧАНИНА 74 ТЫС. РУБЛЕЙ


14:34 13.08.2026

Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, по данным следствия, в начале июля текущего года 20-летнему жителю Гомеля позвонил неизвестный и под предлогом замены домофона попросил назвать код из СМС-сообщения. Не заподозрив обмана, молодой человек его продиктовал. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили доступ к его личным сведениям и в последующем применили полученную информацию для убедительности легенды.

В последующем с потерпевшим связывались «сотрудник Комитета государственного контроля и следователь». Они заявляли, что персональные данные гомельчанина оказались в руках мошенников и используются в преступных целях, а с его банковского счета осуществляется финансирование Вооруженных сил Украины, террористических организаций, и в ближайшее время у него дома проведут обыск. После этого лжепредставители силовых структур указали единственный способ избежать уголовного преследования – срочно передать сбережения «работникам Национального банка» для помещения на специальный счет.

Стоит отметить, что мошенники требовали действовать быстро и без промедлений. По их указанию молодой человек собрал родительские накопления, на такси отправился в столицу, где в одном из торговых центров передал курьеру пакет с деньгами. Молодому человеку пообещали, что в течение нескольких дней после проверки все средства поступят в банк Гомеля.

Вскоре жителю Гомеля позвонили родители и узнали, что он находится в Минске. На их вопросы сын отвечал уклончиво и сослался на подписку о неразглашении – именно этого требовали аферисты: никому не рассказывать о происходящем. Заподозрив неладное, семья немедленно обратилась в милицию.

По данному факту Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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