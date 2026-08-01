Комитет государственного имущества Гомельского облисполкома ежеквартально анализирует эффективность использования коммунального имущества, опираясь на сведения более чем 2 тысяч юридических лиц - его балансодержателей.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, по состоянию на 1 июля 2026 года, согласно Единому реестру имущества, общая площадь зданий и сооружений, находящихся в коммунальной собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, составила 12 млн кв. м.

Основная часть объектов - 10 млн кв. м - используется организациями самостоятельно. Еще 1,4 млн кв. м передано в аренду или безвозмездное пользование.

За первые шесть месяцев 2026 года арендные платежи за пользование государственными объектами принесли в бюджет 2,7 млн рублей.

После уплаты налогов организации-арендодатели сохранили 10,5 млн рублей. Эти средства были направлены на покрытие расходов по основной деятельности, а также содержание и обслуживание площадей, переданных в аренду.

В текущем году в регионе обследовано более 2 тысяч нежилых неиспользуемых объектов недвижимости. Специалисты комитета «Гомельоблимущество» выявили новые объекты, около 80% из которых имеют сельскохозяйственное назначение.

На совещании отметили важность оперативного выявления неиспользуемого имущества, а также его своевременного вовлечения в хозяйственный оборот.

Отдельное внимание уделено сносу объектов, дальнейшее использование которых нецелесообразно.

Коэффициент использования государственного имущества в Гомельской области составляет 95,7%. Это свидетельствует о том, что имущественный комплекс региона задействован практически в полном объеме.