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Экономика РБ
В ГОМЕЛЬСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ РАССМОТРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С НЕИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
14:12 13.08.2026
Комитет государственного имущества Гомельского облисполкома ежеквартально анализирует эффективность использования коммунального имущества, опираясь на сведения более чем 2 тысяч юридических лиц - его балансодержателей.
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, по состоянию на 1 июля 2026 года, согласно Единому реестру имущества, общая площадь зданий и сооружений, находящихся в коммунальной собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, составила 12 млн кв. м.
Основная часть объектов - 10 млн кв. м - используется организациями самостоятельно. Еще 1,4 млн кв. м передано в аренду или безвозмездное пользование.
За первые шесть месяцев 2026 года арендные платежи за пользование государственными объектами принесли в бюджет 2,7 млн рублей.
После уплаты налогов организации-арендодатели сохранили 10,5 млн рублей. Эти средства были направлены на покрытие расходов по основной деятельности, а также содержание и обслуживание площадей, переданных в аренду.
В текущем году в регионе обследовано более 2 тысяч нежилых неиспользуемых объектов недвижимости. Специалисты комитета «Гомельоблимущество» выявили новые объекты, около 80% из которых имеют сельскохозяйственное назначение.
На совещании отметили важность оперативного выявления неиспользуемого имущества, а также его своевременного вовлечения в хозяйственный оборот.
Отдельное внимание уделено сносу объектов, дальнейшее использование которых нецелесообразно.
Коэффициент использования государственного имущества в Гомельской области составляет 95,7%. Это свидетельствует о том, что имущественный комплекс региона задействован практически в полном объеме.
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