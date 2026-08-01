ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ГОМЕЛЬСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ РАССМОТРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С НЕИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ


14:12 13.08.2026

Комитет государственного имущества Гомельского облисполкома ежеквартально анализирует эффективность использования коммунального имущества, опираясь на сведения более чем 2 тысяч юридических лиц - его балансодержателей.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, по состоянию на 1 июля 2026 года, согласно Единому реестру имущества, общая площадь зданий и сооружений, находящихся в коммунальной собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, составила 12 млн кв. м.

Основная часть объектов - 10 млн кв. м - используется организациями самостоятельно. Еще 1,4 млн кв. м передано в аренду или безвозмездное пользование.

За первые шесть месяцев 2026 года арендные платежи за пользование государственными объектами принесли в бюджет 2,7 млн рублей.

После уплаты налогов организации-арендодатели сохранили 10,5 млн рублей. Эти средства были направлены на покрытие расходов по основной деятельности, а также содержание и обслуживание площадей, переданных в аренду.

В текущем году в регионе обследовано более 2 тысяч нежилых неиспользуемых объектов недвижимости. Специалисты комитета «Гомельоблимущество» выявили новые объекты, около 80% из которых имеют сельскохозяйственное назначение.

На совещании отметили важность оперативного выявления неиспользуемого имущества, а также его своевременного вовлечения в хозяйственный оборот.

Отдельное внимание уделено сносу объектов, дальнейшее использование которых нецелесообразно.

Коэффициент использования государственного имущества в Гомельской области составляет 95,7%. Это свидетельствует о том, что имущественный комплекс региона задействован практически в полном объеме.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2026
валюта курс
EUR 3.4337
USD 2.9770
RUB 3.5869
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4290 +0.0106
USD 2.9770 +0.0206
RUB 3.5869 -0.0191
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4300
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.5020 3.5290
подробнее

Конвертация в банках
на 13.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1545 1.1565
EUR/RUB 97.1000 97.7000
USD/RUB 84.1000 84.7000
подробнее