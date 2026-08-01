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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СИСТЕМУ ДОТАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ


13:59 13.08.2026

Вопросы эффективности вложений в агропромышленный комплекс стали центральной темой встречи Президента Беларуси с аграриями-передовиками. На поле агрокомбината «Ждановичи» Александр Лукашенко заявил о необходимости отойти от практики бессистемного субсидирования, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства отметил, что, несмотря на широкую поддержку отрасли государством — от закупки удобрений до поставок топлива — вложенные средства должны давать соразмерную отдачу. «Где-то надо помогать, а то будет, как в Западной Европе: перестали помогать — и сельское хозяйство рухнуло. Но надо серьезно подумать, чтобы за каждый визг и писк поросенка мы деньги не платили. Это бизнес», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент предложил выработать механизмы, при которых бюджетные деньги будут направляться в первую очередь тем хозяйствам, которые демонстрируют высокую производительность и рентабельность.

Отдельное внимание было уделено кадровому резерву. Александр Лукашенко отметил, что наличие точечных «четырехтысячников» и рекордсменов — недостаточное условие для стабильности отрасли. «Надо, чтобы таких сотня была, две сотни, чтобы рвались в бой. Помогите нам создать резерв молодых людей», — обратился Президент к опытным механизаторам. Для решения этой задачи в Минской области создается клуб передовиков жатвы и школа молодых комбайнеров, где опытные аграрии будут передавать свой опыт новому поколению.
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