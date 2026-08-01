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Экономика РБ


В МАРТ ОБСУДИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НА ИНТЕРНЕТ‑ПЛОЩАДКАХ


13:30 13.08.2026

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси под председательством заместителя министра Светланы Короткевич состоялась рабочая встреча по вопросам работы интернет‑площадок и продвижения отечественной продукции в онлайн‑среде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе встречи обсудили ключевые показатели эффективности работы белорусских производителей по продвижению товаров отечественного производства через интернет‑площадки. Основная цель внедрения показателей – активизация и наращивание объемов продаж белорусских товаров через онлайн‑каналы. Детально рассмотрены отдельные показатели и методика их расчета.

В мероприятии приняли участие представители Минпрома, концернов «Беллегпром», «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим», а также управлений торговли и услуг, руководители и представители крупнейших интернет‑площадок страны и др. К Соглашению о сотрудничестве присоединились «Интернет-магазин «Евроопт», «Яндекс Еда», «Белпочта», «ОЗОН», «ФЛАУВАУ», «Онлайнер», «Delivio». «Вайлдберрис» пока не присоединился.

Владельцы интернет‑площадок подтвердили готовность предоставлять отечественным производителям всю необходимую информацию для расчета этих показателей.

По итогам обсуждения принято решение: на каждой интернет‑площадке будет закреплен отдельный представитель, ответственный за взаимодействие с белорусскими производителями – по аналогии с практикой, уже действующей в торговых сетях.
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